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В Палате представителей США пообещали скорый визит конгрессменов в Россию

Осенью или зимой этого года Россию планирует посетить делегация американских законодателей, сообщила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна. По ее словам, они собираются обсудить с российскими коллегами вопросы торговли, мирного урегулирования и восстановления двусторонних отношений между странами.

Осенью или зимой этого года Россию планирует посетить делегация американских законодателей, сообщила член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна. По ее словам, они собираются обсудить с российскими коллегами вопросы торговли, мирного урегулирования и восстановления двусторонних отношений между странами.

Госпожа Луна сказала, что не раскрывает точные даты поездки из соображений безопасности, однако пообещала, что визит точно состоится. Не назвала она и число конгрессменов, которые хотят посетить Россию. «Я думаю, что все пройдет по-настоящему хорошо», — сказала она в интервью ТАСС.

В конце марта с подобным визитом Вашингтон посетила делегация депутатов Госдумы. Поездка состоялась по приглашению госпожи Луны. В состав делегации входили пять человек. По итогам в Кремле назвали визит назвали полезным и важным, а в Госдуме сообщили об «определенном размораживании отношений».

Подробнее — в материале «Ъ» «Между ними тает лед».

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