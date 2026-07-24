В Палате представителей США пообещали скорый визит конгрессменов в Россию

Госпожа Луна сказала, что не раскрывает точные даты поездки из соображений безопасности, однако пообещала, что визит точно состоится. Не назвала она и число конгрессменов, которые хотят посетить Россию. «Я думаю, что все пройдет по-настоящему хорошо», — сказала она в интервью ТАСС.