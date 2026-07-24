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ВС США завершили 13-ю волну ударов по Ирану

Армия США завершила проведение 13-й подряд серии ударов по иранским объектам.

Источник: RT на русском

Армия США завершила проведение 13-й подряд серии ударов по иранским объектам.

Об этом заявили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).

«Силы Центрального командования завершили нанесение ударов по Ирану 13-ю ночь подряд», — говорится в заявлении в X.

Ранее заместитель главы Пентагона Элбридж Колби заявил, что ситуация для США в Ближневосточном регионе в конфликте с Ираном не является тупиковой.

Сенат конгресса США заблокировал резолюцию, требующую американского лидера Дональда Трампа прекратить военные действия против Ирана.

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