ВС США завершили 13-ю волну ударов по Ирану

Армия США завершила проведение 13-й подряд серии ударов по иранским объектам.
Об этом заявили в Центральном командовании ВС США (CENTCOM).
«Силы Центрального командования завершили нанесение ударов по Ирану 13-ю ночь подряд», — говорится в заявлении в X.
Ранее заместитель главы Пентагона Элбридж Колби заявил, что ситуация для США в Ближневосточном регионе в конфликте с Ираном не является тупиковой.
Сенат конгресса США заблокировал резолюцию, требующую американского лидера Дональда Трампа прекратить военные действия против Ирана.