Пленный из ВСУ назвал российских военных боевой машиной

В видео он также опроверг украинскую пропаганду о жестоком обращении российских военнослужащих с пленными: «Спасибо вашим ребятам хочу сказать. Потому что врут [по украинскому телевидению]. По-людски [отнеслись]. Отвели, в блиндажах нормально относились. Дали пить, есть. Потом перевели в другое место — то же самое. Угостили, накормили. Все было хорошо. До сих пор никто нас пальцем не трогал».