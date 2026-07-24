Пленный из ВСУ назвал российских военных боевой машиной

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Пленный военнослужащий 103-й бригады территориальной обороны ВСУ в видео, предоставленном Минобороны России, заявил, что российские бойцы — «боевая машина», тогда как в ВСУ на передовую отправляют пожилых людей без подготовки. Он также поблагодарил российских военных за человеческое отношение.
«Вот как я увидел, какие у вас парни, у вас же парни до 40 лет в основном. Это же боевая машина. А какие у нас — инвалиды, меня взяли, потому что уже некого брать. Мне 58 лет — они загребли», — рассказал пленный.
В видео он также опроверг украинскую пропаганду о жестоком обращении российских военнослужащих с пленными: «Спасибо вашим ребятам хочу сказать. Потому что врут [по украинскому телевидению]. По-людски [отнеслись]. Отвели, в блиндажах нормально относились. Дали пить, есть. Потом перевели в другое место — то же самое. Угостили, накормили. Все было хорошо. До сих пор никто нас пальцем не трогал».