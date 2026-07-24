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Над Ленобластью сбили 33 БПЛА

Над территорией Ленинградской области системы ПВО сбили 33 БПЛА ВСУ.

Над территорией Ленинградской области системы ПВО сбили 33 БПЛА ВСУ.

Об этом в «Максе» написал губернатор Александр Дрозденко.

«Над территорией Ленинградской области сбито 33 БПЛА. Боевая работа продолжается», — сообщил он.

Ранее глава региона заявил, что силы ПВО армии России поразили над Ленинградской областью 11 дронов ВСУ.

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