Над Ленобластью сбили 33 БПЛА

Над территорией Ленинградской области системы ПВО сбили 33 БПЛА ВСУ.
Об этом в «Максе» написал губернатор Александр Дрозденко.
«Над территорией Ленинградской области сбито 33 БПЛА. Боевая работа продолжается», — сообщил он.
Ранее глава региона заявил, что силы ПВО армии России поразили над Ленинградской областью 11 дронов ВСУ.
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