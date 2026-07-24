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Макрону предложили пройти тест на наркотики

Во Франции отстранили нескольких чиновников, не прошедших тесты на наркотики. В эксклюзивном комментарии aif.ru нарколог Сергей Золотилов отметил, что французский лидер Макрон мог бы подать пример своим согражданам и сам сдать тесты.

Источник: Аргументы и факты

Французские чиновники провалили тест на наркотики. Премьер-министр страны Себастьен Лекорню сообщил об увольнении сотрудников нескольких министерств после результатов обязательных проверок.

В эксклюзивном комментарии aif.ru нарколог Сергей Золотилов отметил, что проблема употребления наркотиков среди политической элиты не является уникальной для Франции — это общемировой феномен.

«Наркотики уже давно перестали быть атрибутом социального дна; скорее, наоборот, они часто становятся индикатором или даже сателлитом. У людей с высоким статусом есть уверенность, что они защищены от досмотра и случайного тестирования, есть иллюзия неуязвимости», — сказал он.

По мнению нарколога, Макрон мог бы подать пример своим подчиненным и первым пройти обследование.

«Думаю, что Макрон, как первое лицо государства, обязан подавать пример. Добровольная сдача анализов — это мощнейший политический и профилактический жест. Если президент требует от своих депутатов и министров пройти тест на наркотики, он сам должен быть первым, кто закатает рукав. Это не вопрос унижения или недоверия, это вопрос равенства всех перед законом и, в частности, медициной. Более того, это разом лишает почвы любые слухи и спекуляции: если есть отрицательный тест, есть и здоровый глава, управляющий государством», — подчеркнул он.

Напомним, тема употребления Макроном запрещенных веществ неоднократно поднималась в прессе. Так, в Сети распространены кадры из купе поезда, где французский лидер прячет белый сверток, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц убирает маленькую ложку.

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