Макрону предложили пройти тест на наркотики

Французские чиновники провалили тест на наркотики. Премьер-министр страны Себастьен Лекорню сообщил об увольнении сотрудников нескольких министерств после результатов обязательных проверок.
В эксклюзивном комментарии aif.ru нарколог Сергей Золотилов отметил, что проблема употребления наркотиков среди политической элиты не является уникальной для Франции — это общемировой феномен.
«Наркотики уже давно перестали быть атрибутом социального дна; скорее, наоборот, они часто становятся индикатором или даже сателлитом. У людей с высоким статусом есть уверенность, что они защищены от досмотра и случайного тестирования, есть иллюзия неуязвимости», — сказал он.
По мнению нарколога, Макрон мог бы подать пример своим подчиненным и первым пройти обследование.
«Думаю, что Макрон, как первое лицо государства, обязан подавать пример. Добровольная сдача анализов — это мощнейший политический и профилактический жест. Если президент требует от своих депутатов и министров пройти тест на наркотики, он сам должен быть первым, кто закатает рукав. Это не вопрос унижения или недоверия, это вопрос равенства всех перед законом и, в частности, медициной. Более того, это разом лишает почвы любые слухи и спекуляции: если есть отрицательный тест, есть и здоровый глава, управляющий государством», — подчеркнул он.
Напомним, тема употребления Макроном запрещенных веществ неоднократно поднималась в прессе. Так, в Сети распространены кадры из купе поезда, где французский лидер прячет белый сверток, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц убирает маленькую ложку.