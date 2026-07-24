Макрону предложили пройти тест на наркотики

«Думаю, что Макрон, как первое лицо государства, обязан подавать пример. Добровольная сдача анализов — это мощнейший политический и профилактический жест. Если президент требует от своих депутатов и министров пройти тест на наркотики, он сам должен быть первым, кто закатает рукав. Это не вопрос унижения или недоверия, это вопрос равенства всех перед законом и, в частности, медициной. Более того, это разом лишает почвы любые слухи и спекуляции: если есть отрицательный тест, есть и здоровый глава, управляющий государством», — подчеркнул он.