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США завершили волну ударов по Ирану

ВС США завершили волну ударов по Ирану.

НЬЮ-ЙОРК, 24 июл — РИА Новости. Военные США завершили очередную волну ударов по Ирану, отчитались в Центральном командовании ВС страны.

Это уже 13-я ночь подряд, когда США наносят удары по исламской республике.

«Силы Центрального командования США (CENTCOM) 23 июля в 21.00 по времени восточного побережья США (04.00 24 июля мск — ред.) успешно завершили тринадцатую ночь подряд ударов по Ирану», — говорится в сообщении командования в Х.

Как утверждается, были нанесены удары по иранским военным командным центрам, объектам хранения беспилотников, пунктам берегового наблюдения.

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