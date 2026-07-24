США завершили волну ударов по Ирану

НЬЮ-ЙОРК, 24 июл — РИА Новости. Военные США завершили очередную волну ударов по Ирану, отчитались в Центральном командовании ВС страны.
Это уже 13-я ночь подряд, когда США наносят удары по исламской республике.
«Силы Центрального командования США (CENTCOM) 23 июля в 21.00 по времени восточного побережья США (04.00 24 июля мск — ред.) успешно завершили тринадцатую ночь подряд ударов по Ирану», — говорится в сообщении командования в Х.
Как утверждается, были нанесены удары по иранским военным командным центрам, объектам хранения беспилотников, пунктам берегового наблюдения.