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Беженка из Латвии назвала российское общество более открытым и сплоченным

РИА Новости: беженка из Латвии назвала российское общество более открытым.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Люди в России более открыты, чем в Латвии, рассказала РИА Новости переехавшая из этой страны по политическим мотивам Елизавета.

«Россияне — это люди, которые действительно живут в одном обществе: можно обратиться к незнакомому человеку с вопросом и легко с кем-то разговориться на любую тему», — рассказала Елизавета.

Общество в Латвии более атомизировано.

«Люди закрываются в себе, можно сказать, общество Латвии переживает пик популярности индивидуализма. Люди в Латвии общаются только со своим окружением, и им сложно общаться вне его», — рассказала она.

Ранее Елизавета рассказала РИА Новости, что в 2023 году переехала из Латвии в Псков из-за русофобской пропаганды и сноса памятников Красной Армии.

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