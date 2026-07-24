Беженка из Латвии назвала российское общество более открытым и сплоченным

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Люди в России более открыты, чем в Латвии, рассказала РИА Новости переехавшая из этой страны по политическим мотивам Елизавета.
«Россияне — это люди, которые действительно живут в одном обществе: можно обратиться к незнакомому человеку с вопросом и легко с кем-то разговориться на любую тему», — рассказала Елизавета.
Общество в Латвии более атомизировано.
«Люди закрываются в себе, можно сказать, общество Латвии переживает пик популярности индивидуализма. Люди в Латвии общаются только со своим окружением, и им сложно общаться вне его», — рассказала она.
Ранее Елизавета рассказала РИА Новости, что в 2023 году переехала из Латвии в Псков из-за русофобской пропаганды и сноса памятников Красной Армии.