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Замглавы Пентагона не считает ситуацию с Ираном безвыходной

Ситуация для США в противостоянии с Ираном на Ближнем Востоке не является тупиковой, заявил заместитель главы Пентагона Элбридж Колби.

Ситуация для США в противостоянии с Ираном на Ближнем Востоке не является тупиковой, заявил заместитель главы Пентагона Элбридж Колби. Свое мнение он высказал в подкасте The New York Times, отметив, что происходящее нельзя считать безвыходным.

По данным издания, Колби подчеркнул, что события продолжают развиваться, и говорить о тупике преждевременно. Его комментарий прозвучал на фоне политических дискуссий в Вашингтоне.

Ранее сенат конгресса США заблокировал резолюцию, которая требовала от президента Дональда Трампа прекратить военные действия против Ирана. Несмотря на это, американская армия начала новую серию ударов по объектам на территории республики — атаки продолжаются уже тринадцатую ночь подряд.

Читайте также: IRNA сообщило о ракетном обстреле города в центре Ирана.

Ранее мы писали: Херш объяснил резкие заявления Трампа о выборах в США.

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