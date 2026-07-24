Замглавы Пентагона не считает ситуацию с Ираном безвыходной

По данным издания, Колби подчеркнул, что события продолжают развиваться, и говорить о тупике преждевременно. Его комментарий прозвучал на фоне политических дискуссий в Вашингтоне.
Ранее сенат конгресса США заблокировал резолюцию, которая требовала от президента Дональда Трампа прекратить военные действия против Ирана. Несмотря на это, американская армия начала новую серию ударов по объектам на территории республики — атаки продолжаются уже тринадцатую ночь подряд.
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Ранее мы писали: Херш объяснил резкие заявления Трампа о выборах в США.
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