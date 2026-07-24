Замглавы Пентагона не считает ситуацию с Ираном безвыходной

Ситуация для США в противостоянии с Ираном на Ближнем Востоке не является тупиковой, заявил заместитель главы Пентагона Элбридж Колби. Свое мнение он высказал в подкасте The New York Times, отметив, что происходящее нельзя считать безвыходным.