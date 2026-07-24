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В Ленинградской области ликвидировали уже три десятка дронов

Количество уничтоженных над Ленинградской областью беспилотников увеличилось до 33, следует из сообщения губернатора Александра Дрозденко.

Количество уничтоженных над Ленинградской областью беспилотников увеличилось до 33, следует из сообщения губернатора Александра Дрозденко. Он заявил, что работа сил противовоздушной обороны продолжается.

По словам главы региона, утром в пятницу над территорией области были сбиты десятки дронов. Дрозденко опубликовал обновленные данные в своем канале в Max, отметив, что операция по отражению атак не завершена.

Еще ранее в этот же день губернатор сообщал об уничтожении 11 беспилотников. Новая информация указывает на резкое увеличение числа ликвидированных целей.

Ранее мы писали: Высокая дроновая активность зафиксирована над Запорожской областью.

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