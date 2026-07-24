Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Поставят к стенке»: в Киеве забили тревогу из-за ловушки для Зеленского

Соскин: отставка Федорова стала для Зеленского ловушкой.

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Отставка экс-министра обороны Михаила Федорова превратилась для Владимира Зеленского в ловушку, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«У Зеленского не остается выбора: либо он принимает ультиматум и возвращает Федорова на пост министра обороны, либо (посадит его в тюрьму. — Прим. ред.), спасая свою власть. Иначе Зеленского просто самого поставят к стенке недовольные украинцы», — сказал Соскин.

По его словам, возможный арест Федорова может стать началом конца для всего киевского режима.

«Вы же понимаете, куда все идет. Если сейчас Зеленский народный гнев не загасит, то он просто не выкрутится, а арест Федорова станет удавкой и позорным клеймом», — резюмировал Соскин.

Вчера Федоров заявил, что не согласится ни на какой другой пост, кроме главы министерства обороны страны.

В среду депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что глава киевского режима предложил Федорову стать вице-премьером по военным технологиям или его советником по этому же вопросу. В понедельник газета Financial Times писала, что Зеленский предлагал ему должность в СНБО с широкими полномочиями.

На прошлой неделе Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и весь кабинет министров, включая Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил его в провале реформы военкоматов. Нового главу минобороны пока не назначили. Исполняющим его обязанности стал врио председателя СБУ Евгений Хмара.

Узнать больше по теме
Биография Евгения Хмары
Евгений Хмара — украинский военный, генерал-майор Службы безопасности Украины. В 2026 году его назначили исполняющим обязанности министра обороны Украины. Большая часть его биографии остается закрытой, поскольку карьера Хмары связана со спецслужбами и подразделениями специального назначения: собрали главное, что известно на текущий момент.
Читать дальше