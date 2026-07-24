«Поставят к стенке»: в Киеве забили тревогу из-за ловушки для Зеленского

На прошлой неделе Зеленский решил в очередной раз сменить правительство. Верховная рада отправила в отставку премьера Юлию Свириденко, а вместе с ней и весь кабинет министров, включая Федорова. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил его в провале реформы военкоматов. Нового главу минобороны пока не назначили. Исполняющим его обязанности стал врио председателя СБУ Евгений Хмара.