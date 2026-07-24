Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пообещал использовать активы Ирана для компенсации ущерба от ударов

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет компенсировать любой ущерб от иранских ударов по коммерческим судам и грузам в Ормузском проливе за счет замороженных активов Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет компенсировать любой ущерб от иранских ударов по коммерческим судам и грузам в Ормузском проливе за счет замороженных активов Ирана.

«Этот ущерб может быть весьма существенным, однако это справедливое и объективное решение», — написал господин Трамп в соцсети Truth.

О рассмотрении этой идеи в июне писало Reuters со ссылкой на источник. По данным The Wall Street Journal, по всему миру может быть заморожено до $100 млрд иранских активов. Крупнейший держатель таких средств — Китай (от $20 млрд до $50 млрд). На втором месте — Ирак ($15 млрд), на третьем — Индия и Южная Корея (по $7 млрд). В США хранится около $2 млрд. На переговорах в конце июня Тегеран сообщал о готовности Вашингтона разблокировать $12 млрд активов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иранские активы разложили по полочкам».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше