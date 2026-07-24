Пленный Богатырёв: пограничников Украины атаковали сослуживцы

Замначальника отряда Госпогранслужбы Украины Владислав Богатырёв, сдавшийся в плен на Харьковском направлении, сообщил, что он вместе с сослуживцами попал под миномётный обстрел со стороны ВСУ во время эвакуации с позиций.
«Только мы отъехали метров 500, автомобиль был атакован и обстрелян. В итоге машина заглохла, двигатель не запускался, в это время по нам работали (наши — RT.) FPV-дрон и миномёт», — рассказал он ТАСС.
Пленный отметил, что в тот момент тяжёлые ранения получили два человека, в том числе он.
Ранее Богатырёв рассказал о «виртуальных» позициях для отмывания денег — по его словам, эти позиции были отмечены на компьютере командования, с места якобы даже шли доклады, но на деле ничего не было создано.