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Депутат Колунов: установка шлагбаума во дворе требует общего собрания

Чтобы исключить парковку чужих авто на придомовой территории, можно установить шлагбаум. Для этого необходимо заручиться поддержкой других собственников квартир, рассказал в беседе с RT зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Источник: RT на русском

Чтобы исключить парковку чужих авто на придомовой территории, можно установить шлагбаум. Для этого необходимо заручиться поддержкой других собственников квартир, рассказал в беседе с RT зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Как разъяснил депутат, потребуется принять соответствующее решение на общем собрании собственников жилья.

По его словам, решение считается принятым, если за проголосуют более половины.

Затем протокол собрания надо отправить в местную администрацию, а далее, как правило, согласовать установку с ГИБДД, МЧС и пожарными, предупредил парламентарий.

«Важный вопрос — кто платит за шлагбаум. В большинстве случаев плата за установку и обслуживание шлагбаума ложится на плечи жильцов. Порядок оплаты также решается на общем собрании», — подчеркнул собеседник RT.

Что касается незаконной установки шлагбаума, за неё грозит ответственность, предостерёг Колунов.

«Помимо штрафа, выдаётся предписание на демонтаж, а в случае блокировки проезда спецтехники возможна не только административная, но и уголовная ответственность», — заключил он.

Ранее россиян предупредили, что установка шлагбаума в СНТ не должна ограничивать права собственников и требование закона о пожарной безопасности.

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