Депутат Колунов: установка шлагбаума во дворе требует общего собрания

Чтобы исключить парковку чужих авто на придомовой территории, можно установить шлагбаум. Для этого необходимо заручиться поддержкой других собственников квартир, рассказал в беседе с RT зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Как разъяснил депутат, потребуется принять соответствующее решение на общем собрании собственников жилья.
По его словам, решение считается принятым, если за проголосуют более половины.
«Важный вопрос — кто платит за шлагбаум. В большинстве случаев плата за установку и обслуживание шлагбаума ложится на плечи жильцов. Порядок оплаты также решается на общем собрании», — подчеркнул собеседник RT.
Что касается незаконной установки шлагбаума, за неё грозит ответственность, предостерёг Колунов.
«Помимо штрафа, выдаётся предписание на демонтаж, а в случае блокировки проезда спецтехники возможна не только административная, но и уголовная ответственность», — заключил он.
Ранее россиян предупредили, что установка шлагбаума в СНТ не должна ограничивать права собственников и требование закона о пожарной безопасности.