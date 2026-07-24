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Бастрыкин назвал атаку на «Оборону Севастополя» посягательством на культуру

Глава СК России Александр Бастрыкин назвал атаку ВСУ на музей-панораму «Оборона Севастополя» посягательством на культурные и духовные символы.

Глава СК России Александр Бастрыкин назвал атаку ВСУ на музей-панораму «Оборона Севастополя» посягательством на культурные и духовные символы.

«Это показательный пример посягательства на культурные и духовные символы», — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

Ранее председатель Российского исторического общества, директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что удар по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя» является вопиющим случаем.

В СВР заявили, что удар по музею-панораме в Севастополе был провокацией спецслужб Лондона.

В ночь на 10 июня ВСУ целенаправленно ударили по панораме «Оборона Севастополя 1854—1855 гг.».

В результате атаки ВСУ утрачено более 90% фрагментов панорамы.

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