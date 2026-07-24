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ВС России уничтожили укрытие с живой силой ВСУ севернее Константиновки

Артиллерия «Юга» уничтожила укрытие с живой силой ВСУ севернее Константиновки.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Артиллерийские расчеты 89-го танкового полка «Южной» группировки войск севернее Константиновки уничтожили укрытие с живой силой ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

«Артиллерийские расчеты 89-го танкового полка “Южной” группировки войск продолжают выполнять задачи по огневому поражению живой силы противника, поддерживая действия российских подразделений и не позволяя украинским формированиям закрепляться на занимаемых рубежах», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе воздушной разведки в районе села Попасное севернее Константиновки была обнаружена мелкая группа украинских боевиков, пытавшихся укрыться в одном из зданий населенного пункта.

«Получив целеуказание, расчет орудия Д-30 89-го танкового полка нанес удар по выявленному объекту. В результате точного поражения здание вместе с находившейся в нем живой силой противника уничтожено», — добавили в Минобороны.

Кадры объективного контроля подтверждают успешное выполнение боевой задачи и точное поражение цели, отметили в МО.

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