Российско-мьянманский спецназ на учениях уничтожил базу условных террористов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Группа российско-мьянманского спецназа уничтожила в ходе совместных учений базу условных террористов в джунглях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Завершающим этапом учебно-методического сбора стала отработка тактических действий по противодействию незаконным бандформированиям в условиях горной, труднопроходимой местности. Активная фаза тактических действий российско-мьянманского спецназа проходила под руководством заместителя командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенанта Михаила Носулева», — информировали в ведомстве.
Там уточнили, что в ходе практического этапа военнослужащие двух стран применили современное вооружение, успешно зарекомендовавшее себя в зоне проведения СВО: FPV-дроны, гексакоптеры, наземный роботизированный комплекс «Курьер», а также мотоциклы, квадроциклы и багги. После завершения активной фазы тренировки военнослужащие ВС РФ показали мьянманским партнерам современные образцы российского вооружения. В рамках демонстрации были представлены снайперские винтовки, разведывательные и ударные FPV-дроны, роботизированные наземные комплексы, а также мотоциклы, квадроциклы и багги.
В Минобороны РФ отметили, что главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы генерал-полковник Йе Вин У, подводя итоги совместных учебно-боевых мероприятий, выразил признательность российским военным инструкторам за их высокий профессионализм, ответственное отношение к делу и плодотворную совместную работу. «Я уверен, что российско-мьянманское сотрудничество будет и впредь укрепляться, открывая новые возможности для взаимовыгодного партнерства и дальнейшего развития отношений между нашими странами», — подчеркнул главнокомандующий, слова которого привели в российском военном ведомстве.
Практический этап тренировки.
В Минобороны РФ рассказали, что по легенде тренировки условный противник занял господствующую высоту в джунглях, где развернул лагерь с командным пунктом, узлом связи и складами боеприпасов. С помощью современных разведывательных дронов были обнаружены места временной дислокации групп противника и маршруты их передвижения.
При поддержке снайперов, FPV-дронов и гексакоптеров военнослужащие РФ и Мьянмы выдвинулись сквозь джунгли на встречу противнику. В то время, пока террористы были деморализованы от огневого воздействия средствами поражения, группа российско-мьянманского спецназа совершила высадку с вертолета в тыл неприятеля.
В свою очередь отряд условных террористов решил не пропустить бойцов союзных государств в глубь джунглей. На квадроциклах боевики выдвинулись навстречу военным, но попали в засаду, устроенную разведчиками двух стран.
Вошло в практический этап тренировки и оказание экстренной медицинской помощи мьянманскому бойцу, «получившему ранение» при боевом столкновении с группой противника.
Кроме того, совместная штурмовая группа российско-мьянманского спецназа продемонстрировала зрителям и гостям мероприятия молниеносный штурм базы условных террористов.