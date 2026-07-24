Российско-мьянманский спецназ на учениях уничтожил базу условных террористов

Там уточнили, что в ходе практического этапа военнослужащие двух стран применили современное вооружение, успешно зарекомендовавшее себя в зоне проведения СВО: FPV-дроны, гексакоптеры, наземный роботизированный комплекс «Курьер», а также мотоциклы, квадроциклы и багги. После завершения активной фазы тренировки военнослужащие ВС РФ показали мьянманским партнерам современные образцы российского вооружения. В рамках демонстрации были представлены снайперские винтовки, разведывательные и ударные FPV-дроны, роботизированные наземные комплексы, а также мотоциклы, квадроциклы и багги.