Группировка «Север» за сутки уничтожила 162 беспилотника самолетного типа ВСУ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ от действий группировки войск «Север» за сутки составили 162 беспилотника самолетного типа и 42 тяжелых боевых дрона типа R-18, 3 украинских военнослужащих сдались в плен. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
«Вскрыты и уничтожены 38 пунктов управления БПЛА, 162 БПЛА самолетного типа, 42 тяжелых боевых дрона типа R-18, 5 единиц инженерной техники, 6 квадроциклов и 5 наземных робототехнических комплекса», — сказал Межевых.
Кроме того, по его данным, подразделения группировки уничтожили бронеавтомобиль HMMWV производства США, бронеавтомобиль UAT-TISA, боевую бронированную машину «Казак» и три миномета противника. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен.