Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и в других приграничных российских регионах, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Путин заявлял, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники — найдены и наказаны.