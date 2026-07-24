Южная группировка за сутки уничтожила 17 пунктов управления дронами ВСУ

«Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожено 48 антенн связи и БПЛА, 3 терминала Starlink, 31 наземный робототехнический комплекс. Поражено 17 пунктов управления БПЛА, а также 3 блиндажа с личным составом ВСУ. Сбито шесть беспилотников противника», — сказал Астафьев.