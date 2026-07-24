В Белом доме уверены, что кабинет Бернема долго не продержится

Президент США Дональд Трамп не намерен усиливать напряжение в отношениях с новым премьер-министром Великобритании Энди Бернемом, сообщает Daily Mail со ссылкой на источник, близкий к Белому дому. В Вашингтоне считают, что лейбористское правительство не удержится у власти надолго.
По данным издания, в администрации Трампа ранее выражали недовольство кадровыми решениями Лондона. Особое раздражение вызвало назначение Эда Милибэнда на пост главы МИД Великобритании, известного критикой республиканской администрации. Несмотря на это, источник утверждает, что президент решил не предпринимать резких дипломатических шагов и «переждать» ситуацию.
В Белом доме полагают, что нынешний кабинет в итоге падет. В Великобритании ожидаются всеобщие выборы, и в Вашингтоне рассматривают возможное премьерство Найджела Фараджа как предпочтительный сценарий, учитывая его евроскептические взгляды и готовность к тесному сотрудничеству с США.
Передача власти от Кира Стармера к Бернему состоялась 20 июля. Новый премьер стал уже седьмым главой британского правительства за десятилетие, что, по оценке источника, усиливает сомнения Белого дома в устойчивости политической системы Соединенного Королевства.
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