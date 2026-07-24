В Белом доме полагают, что нынешний кабинет в итоге падет. В Великобритании ожидаются всеобщие выборы, и в Вашингтоне рассматривают возможное премьерство Найджела Фараджа как предпочтительный сценарий, учитывая его евроскептические взгляды и готовность к тесному сотрудничеству с США.