В своем заявлении, размещенном в социальной сети X*, она подчеркнула, что Зеленский давно действует в обход интересов Польши, предпочитая более тесное сотрудничество с Германией, что, по ее словам, ставит под угрозу позиции Варшавы в европейском сообществе.