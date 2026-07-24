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В Европарламенте обвинили Зеленского в нанесении вреда Польше

Евродепутат от Польши обвинила Зеленского в нанесении вреда Варшаве.

Источник: Аргументы и факты

Евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник выразила претензии в адрес Владимира Зеленского, обвинив его в намерении воспрепятствовать вступлению Польши в объединение по противоракетной обороне.

В своем заявлении, размещенном в социальной сети X*, она подчеркнула, что Зеленский давно действует в обход интересов Польши, предпочитая более тесное сотрудничество с Германией, что, по ее словам, ставит под угрозу позиции Варшавы в европейском сообществе.

Депутат Европарламента призвала власти страны вести твердую и жесткую политику в отношении Киева, а не действовать как банкомат и отдавать все даром.

Ранее сообщалось, что украинец обматерил поляков на митинге памяти жертв Волынской резни.