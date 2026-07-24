Евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник выразила претензии в адрес Владимира Зеленского, обвинив его в намерении воспрепятствовать вступлению Польши в объединение по противоракетной обороне.
В своем заявлении, размещенном в социальной сети X*, она подчеркнула, что Зеленский давно действует в обход интересов Польши, предпочитая более тесное сотрудничество с Германией, что, по ее словам, ставит под угрозу позиции Варшавы в европейском сообществе.
Депутат Европарламента призвала власти страны вести твердую и жесткую политику в отношении Киева, а не действовать как банкомат и отдавать все даром.
Ранее сообщалось, что украинец обматерил поляков на митинге памяти жертв Волынской резни.