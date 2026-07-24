Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать мерзкое заявление нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о россиянах и жителях Донбасса в ответ на вопрос РИА Новости.
Представитель организации уточнил, что в ООН ознакомились с интервью Драпатого, отметив, что оно было опубликовано недавно, хотя сами высказывания были сделаны ранее.
«Независимо от этого, у Генерального секретаря есть четкие принципы, основанные на Уставе [ООН], которые подразумевают уважение территориальной целостности каждого государства-члена этой организации», — сказал пресс-секретарь.
Дюжаррик добавил, что глава организации выступает за сохранение всех государств и членов ООН, а его позиция по конфликту на Украине остается неизменной.
Напомним, в 2023 году Драпатый дал скандальное интервью. Тогда он назвал «русскую нацию не имеющей права на существование». По его словам, жители Донбасса якобы являются «отрыжкой Советского Союза».
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий отметил, что высказывания Драпатого подтверждают политику Киева, направленную на геноцид русских. Он назвал эти заявления проявлением нацистской идеологии. Депутат заявил о необходимости привлечения главкома ВСУ к ответственности за события 2014 года.
Политолог Дмитрий Еловский подчеркнул, что слова Драпатого свидетельствуют о низком уровне образования и компетентности киевского режима. По его словам, главкому ВСУ следует изучить судьбы политических деятелей, которые придерживались схожих взглядов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала высказывание Драпатого как проявление неонацистской идеологии Киева. Дипломат добавила, что подобные заявления теперь открыто звучат с высоких государственных должностей.
Заместитель председателя Совфеда Константин Косачев считает, что слова нового главнокомандующего ВСУ демонстрируют пещерную русофобию и подтверждают обоснованность проведения специальной военной операции. По его словам, действия России направлены на защиту людей.