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Азаров: выборов на Украине осенью не будет, они возможны весной 2027 года

Выборов на Украине осенью не будет — технически не успеть, заявил экс-премьер Азаров. Весна 2027 возможна, но только по решению США. Зеленского менять Запад пока не хочет. Эксклюзивные подробности на aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Проведение президентских выборов на Украине осенью 2026 года технически невозможно. Об этом рассказал в интервью aif.ru бывший премьер-министр страны Николай Азаров. По его словам, выборы могут состояться весной 2027 года, но только при одном условии.

Экс-премьер подчеркнул, что решающую роль в определении будущего Украины играют не в Киеве, а в США. По его мнению, именно американские кураторы примут окончательное решение, когда наступит подходящий момент.

«Осенью уже точно никаких выборов не будет. Существуют сроки, процессы, формирование избиркомов, регистрация — уже не успеть. Теоретически выборы могут состояться весной, но только если хозяева нынешнего режима примут решение. А примут они его лишь когда замаячит вопрос поражения ВСУ на линии боевого соприкосновения», — заявил Азаров.

Он пояснил, что Запад не может публично признать своё поражение, поэтому процесс будет оформлен как мирные переговоры. После этого, по словам экс-премьера, встанет вопрос о создании нового режима, с которым Москва сможет обсуждать условия мира.

Политик также выразил сомнение в целесообразности смены Владимира Зеленского в текущей ситуации.

«Если всё будет тянуться как есть — зачем американцам менять Зеленского? Им это ничего не даст».

Ранее Азаров уже называл действия Зеленского вокруг выборов клоунадой, направленной на срыв любых договорённостей, и отмечал, что украинский лидер выдвигает заведомо невыполнимые условия для их проведения.

Полная версия интервью с Николаем Азаровым выйдет на aif.ru в ближайшее время.

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