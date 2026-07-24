Азаров: выборов на Украине осенью не будет, они возможны весной 2027 года

«Осенью уже точно никаких выборов не будет. Существуют сроки, процессы, формирование избиркомов, регистрация — уже не успеть. Теоретически выборы могут состояться весной, но только если хозяева нынешнего режима примут решение. А примут они его лишь когда замаячит вопрос поражения ВСУ на линии боевого соприкосновения», — заявил Азаров.