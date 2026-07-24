Азаров: выборов на Украине осенью не будет, они возможны весной 2027 года

Проведение президентских выборов на Украине осенью 2026 года технически невозможно. Об этом рассказал в интервью aif.ru бывший премьер-министр страны Николай Азаров. По его словам, выборы могут состояться весной 2027 года, но только при одном условии.
Экс-премьер подчеркнул, что решающую роль в определении будущего Украины играют не в Киеве, а в США. По его мнению, именно американские кураторы примут окончательное решение, когда наступит подходящий момент.
«Осенью уже точно никаких выборов не будет. Существуют сроки, процессы, формирование избиркомов, регистрация — уже не успеть. Теоретически выборы могут состояться весной, но только если хозяева нынешнего режима примут решение. А примут они его лишь когда замаячит вопрос поражения ВСУ на линии боевого соприкосновения», — заявил Азаров.
Он пояснил, что Запад не может публично признать своё поражение, поэтому процесс будет оформлен как мирные переговоры. После этого, по словам экс-премьера, встанет вопрос о создании нового режима, с которым Москва сможет обсуждать условия мира.
Политик также выразил сомнение в целесообразности смены Владимира Зеленского в текущей ситуации.
«Если всё будет тянуться как есть — зачем американцам менять Зеленского? Им это ничего не даст».
Ранее Азаров уже называл действия Зеленского вокруг выборов клоунадой, направленной на срыв любых договорённостей, и отмечал, что украинский лидер выдвигает заведомо невыполнимые условия для их проведения.
Полная версия интервью с Николаем Азаровым выйдет на aif.ru в ближайшее время.