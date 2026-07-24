Польский депутат призвала страну к жёсткой линии в переговорах с Украиной

Россия, в свою очередь, заявляет, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию конфликта. В Москве подчёркивают, что такие действия вовлекают страны НАТО в противостояние и могут привести к негативным последствиям. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил не раз: любые грузы с оружием для Украины будут рассматриваться как законная цель.