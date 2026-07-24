Польский депутат призвала страну к жёсткой линии в переговорах с Украиной

Польский депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник обвинила Владимира Зеленского в том, что он действует в обход Варшавы и препятствует включению Польши в коалицию по противодействию баллистическим ракетам. Об этом она заявила в соцсети Х.
По словам парламентария, украинский лидер стремится выстраивать международные контакты прежде всего с Германией, пытаясь занять место Польши на европейской арене. Зайончковская-Герник считает, что такая линия проявляется и в переговорах о вступлении Украины в ЕС, а также в требованиях Европейской комиссии открыть польский рынок для украинской сельхозпродукции.
Депутат призвала Варшаву занять более жёсткую позицию в отношениях с Киевом. Она подчеркнула, что Польша должна отстаивать свои интересы в каждом вопросе и не действовать «как банкомат», отдавая ресурсы без условий.
На прошлой неделе лидеры ряда европейских стран, а также Украины объявили о создании коалиции для противостояния баллистическим ракетам. Инициатива предполагает разработку общих требований, формирование рабочих групп и создание механизмов управления.
Россия, в свою очередь, заявляет, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию конфликта. В Москве подчёркивают, что такие действия вовлекают страны НАТО в противостояние и могут привести к негативным последствиям. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил не раз: любые грузы с оружием для Украины будут рассматриваться как законная цель.
Ранее мы писали: В Ленинградской области ликвидировали уже три десятка дронов.
Читайте также: Сумы в панике: мощный взрыв потряс город, сигнал тревоги звучит повсюду.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.