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Польский депутат призвала страну к жёсткой линии в переговорах с Украиной

Польский депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник обвинила Владимира Зеленского в том, что он действует в обход Варшавы и препятствует включению Польши в коалицию по противодействию баллистическим ракетам.

Польский депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник обвинила Владимира Зеленского в том, что он действует в обход Варшавы и препятствует включению Польши в коалицию по противодействию баллистическим ракетам. Об этом она заявила в соцсети Х.

По словам парламентария, украинский лидер стремится выстраивать международные контакты прежде всего с Германией, пытаясь занять место Польши на европейской арене. Зайончковская-Герник считает, что такая линия проявляется и в переговорах о вступлении Украины в ЕС, а также в требованиях Европейской комиссии открыть польский рынок для украинской сельхозпродукции.

Депутат призвала Варшаву занять более жёсткую позицию в отношениях с Киевом. Она подчеркнула, что Польша должна отстаивать свои интересы в каждом вопросе и не действовать «как банкомат», отдавая ресурсы без условий.

На прошлой неделе лидеры ряда европейских стран, а также Украины объявили о создании коалиции для противостояния баллистическим ракетам. Инициатива предполагает разработку общих требований, формирование рабочих групп и создание механизмов управления.

Россия, в свою очередь, заявляет, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию конфликта. В Москве подчёркивают, что такие действия вовлекают страны НАТО в противостояние и могут привести к негативным последствиям. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил не раз: любые грузы с оружием для Украины будут рассматриваться как законная цель.

Ранее мы писали: В Ленинградской области ликвидировали уже три десятка дронов.

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