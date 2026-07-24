Количество сбитых над Ленобластью БПЛА увеличилось до 50

Количество украинских беспилотников, сбитых над Ленинградской областью, увеличилось до 50.
Об этом в Telegram уведомил губернатор Александр Дрозденко.
«На текущий момент сбито 50 БПЛА противника. Боевая работа продолжается», — написал он.
Ранее сообщалось, что над Ленобластью сбили 33 БПЛА.
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