Reuters: Белый дом следит за ситуацией со взломом стартапа ИИ-моделью OpenAI

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Белый дом следит за развитием ситуации со взломом системы стартапа Hugging Face моделью искусственного интеллекта американской компании OpenAI — разработчика чат-бота ChatGPT. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации.
Как информирует агентство, директор управления Белого дома по политике в сфере технологий и науки Майкл Крациос «отслеживает ситуацию». В то же время члены Палаты представителей Конгресса США Тед Лью (демократ от штата Калифорния) и Натаниэль Моран (республиканец от штата Техас) представили в четверг законопроект, который предусматривает наделение федерального правительства полномочиями по отключению тех или иных моделей ИИ в случае возникновения угроз из-за их применения.
16 июля Hugging Face, которая позволяет создателям моделей ИИ и продуктов на их основе обмениваться данными и модифицировать на их основе свои наработки, сообщила, что зафиксировала несанкционированное проникновение в свои системы. Компания назвала инцидент беспрецедентным ввиду того, что взлом был «от начала и до конца» организован ИИ-агентом. 22 июля OpenAI сообщила, что атаку организовали ее модели ИИ, которые во время испытаний смогли «сбежать» из внутренней изолированной системы во всемирную сеть и искали ответы на тестовые задания в базах данных Hugging Face.