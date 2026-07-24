NYT: Иран отклонил предложение США прекратить огонь

Детали американского предложения неизвестны. Оно было единственным на столе переговоров, отмечает NYT.
Обсуждения этой сделки состоялись в момент, господин Трамп пообещал расширить военные действия и начать атаковать критически важную инфраструктуру: мосты и электростанции. Удары США по Ирану продолжились сегодня 13-ю подряд: сообщалось о взрывах в портовом городе Бендер-Аббас, о перебоях со светом и нескольких пострадавших.
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