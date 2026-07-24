Белый дом заявил о недовольстве Трампа лидером республиканцев в сенате Тьюном

Терпение лидера Соединённых Штатов Дональда Трампа в отношении лидера республиканского большинства в сенате Джона Тьюну подходит к концу.
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«Его терпение на исходе. Он хочет, чтобы к августовским каникулам (конгресса — RT.) была принята максимально возможная часть законопроекта Save America Act», — подчернила представителей властей США.
Ранее Трамп призвал республиканцев в Палате представителей поддержать бюджетную резолюцию. Он назвал её необходимым шагом для принятия бюджета и дальнейшего рассмотрения Save America Act. Законопроект предусматривает проверку гражданства при регистрации для участия в федеральных выборах. Избирателям потребуется предъявить паспорт или свидетельство о рождении. Авторами инициативы выступили республиканцы. Они считают, что новые требования не позволят иностранцам и нелегальным мигрантам регистрироваться для участия в голосовании.