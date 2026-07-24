Врач Васюкова: у работников в офисе может болеть голова из-за разницы температур

Из-за большой разницы в температурах на улице и в помещении у человека может произойти резкое сужение сосудов, а потом повыситься давление и возникнуть головная боль.
Об этом предупредила в беседе с RT кардиолог Скандинавского центра здоровья Наталья Васюкова.
Когда человек за пару секунд попадает под струю воздуха в +18 °C, холодовые рецепторы кожи передают сигнал в симпатическую нервную систему, которая командует сосудам сжаться, добавила она.
«Сужение идёт рывком, по всей периферии сразу. Сопротивление в сосудистом русле растёт, сердцу приходится проталкивать кровь с большим усилием, верхнее давление увеличивается», — объяснила специалист.
Человек чувствует давящую боль в висках или затылке, иногда появляются шум в ушах и мушки перед глазами, подчеркнула эксперт.
«На приёмах мы регулярно видим пациентов 45—60 лет с головной болью по будням и полным благополучием в выходные. Разбираем день по часам и находим один и тот же сценарий: жара на улице, резкий вход в холодный офис, рабочее место прямо под решёткой сплит-системы», — рассказала кардиолог.
Чтобы снизить нагрузку на сосуды, врач посоветовала следить за тем, чтобы температурная разница с улицей не превышала 5—7 °C.
Кроме того, по её словам, перед входом в охлаждённое помещение стоит постоять минуту в тени или в тамбуре.
Также не надо садиться под прямой поток воздуха, отметила собеседница RT.
Помимо этого, Васюкова порекомендовала измерять давление утром и вечером, а дозу препаратов менять только вместе с врачом.
«Кондиционер летом нужен, перегрев для сердца опаснее прохлады. Вопрос в настройке: техника должна давать ровную прохладу без контрастных перепадов», — подытожила она.
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