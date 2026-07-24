Врач Васюкова: у работников в офисе может болеть голова из-за разницы температур

«На приёмах мы регулярно видим пациентов 45—60 лет с головной болью по будням и полным благополучием в выходные. Разбираем день по часам и находим один и тот же сценарий: жара на улице, резкий вход в холодный офис, рабочее место прямо под решёткой сплит-системы», — рассказала кардиолог.