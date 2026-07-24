NYT: Иран отверг новое предложение США о прекращении огня

Тегеран отказался принять новое предложение Вашингтона о прекращении огня, сообщает The New York Times со ссылкой на источники. По данным издания, соответствующее послание иранскому руководству передал премьер-министр Ирака Али аз-Зейди во время своего визита в столицу Исламской Республики.
Как утверждают собеседники газеты, иранская сторона не поддержала идею временного соглашения, поскольку считает, что такой формат не решает ключевые вопросы, включая ситуацию вокруг Ормузского пролива.
До этого Али аз-Зейди посетил США, где провел переговоры с президентом Дональдом Трампом. После этого глава иракского правительства прибыл в Тегеран для продолжения дипломатических контактов.
Ранее Аббас Аракчи, министр иностранных дел Ирана, подверг критике внешнюю политику Соединенных Штатов, сравнив ее с поведением страуса.