Прозоров назвал должность главкома ВСУ расстрельной

«Командующий ВСУ — это расстрельная должность, потому что на него будут сыпаться все шишки — за провалы на фронте, действия ТЦК, количество убитых и раненых. Генеральный штаб — орган военного управления, который занимается войной и армией. Главком ВСУ — высший командный чин именно в армии, который рулит войной, управляет войсками, подразделениями и так далее. А министр обороны — это не его епархия. Министр обороны — гражданское лицо, которое занимается больше административно-хозяйственным обеспечением армии, системой военной подготовки, научно-исследовательскими работами, перспективными вооружениями», — сказал Прозоров.