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Прозоров назвал должность главкома ВСУ расстрельной

Экс-офицер СБУ подчеркнул, что Михаил Драпатый будет отвечать за любой провал на фронте и действия ТЦК.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Должность главнокомандующего ВСУ является расстрельной, Михаил Драпатый будет отвечать за любой провал на фронте и действия территориальных центров комплектования (ТЦК, аналогов военкомата на Украине). Об этом ТАСС заявил экс-офицер Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

«Командующий ВСУ — это расстрельная должность, потому что на него будут сыпаться все шишки — за провалы на фронте, действия ТЦК, количество убитых и раненых. Генеральный штаб — орган военного управления, который занимается войной и армией. Главком ВСУ — высший командный чин именно в армии, который рулит войной, управляет войсками, подразделениями и так далее. А министр обороны — это не его епархия. Министр обороны — гражданское лицо, которое занимается больше административно-хозяйственным обеспечением армии, системой военной подготовки, научно-исследовательскими работами, перспективными вооружениями», — сказал Прозоров.

Экс-офицер СБУ также объяснил, почему в последние годы каждого нового министра обороны Украины через короткий промежуток времени сменял другой.

«Самое главное, почему бьются за должность министра обороны, — именно он отвечает за финансовые потоки, направленные на закупку новых систем вооружения. Это колоссальные деньги и финансовые потоки. Именно поэтому на должности министра обороны Украины даже за последние годы сменилось столько людей. И это все про деньги, исключительно про деньги», — подчеркнул Прозоров.

Ранее Владимир Зеленский официально снял с должности Александра Сырского и назначил Михаила Драпатого.

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