Евросоюз внес Шереметьево и еще три российских аэропорта в санкционный список

В заявлении Евросоюза подчеркивается, что новые ограничения затрагивают сектора, которые оказывают наибольшее влияние на российскую экономику. Пакет является самым крупным, начиная с 2022 года, — он включает в общей сложности 218 позиций. Под санкциями оказались 48 физических лиц и 170 — юридических.