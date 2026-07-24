Евросоюз внес Шереметьево и еще три российских аэропорта в санкционный список

Европейский союз в рамках 21-го пакета антироссийских ограничений включил в санкционный список международный московский аэропорт Шереметьево и аэровокзалы Минеральных Вод, Ростова-на-Дону и Ульяновска. Это следует из опубликованных в четверг, 23 июля, Советом Евросоюза документов.
— Аэропорт Шереметьево, аэропорт Минеральных Вод, аэропорт Ростова-на-Дону Платов, аэропорт Ульяновск-Восточный, — перечислены в документе.
Также под персональные санкции попали министр спорта России Михаил Дегтярев и помощник президента РФ Владимир Мединский. Еще в этот санкционный пакет включили президента Международной шахматной федерации Аркадия Дворковича и певца Александра Маршала.
В заявлении Евросоюза подчеркивается, что новые ограничения затрагивают сектора, которые оказывают наибольшее влияние на российскую экономику. Пакет является самым крупным, начиная с 2022 года, — он включает в общей сложности 218 позиций. Под санкциями оказались 48 физических лиц и 170 — юридических.
Некоторое время новый пакет санкций не удавалось принять из-за позиции Греции. Так, во время встречи послов стран Европейского союза представитель Греции выступил против запрета на транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны.