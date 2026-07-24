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Шесть человек погибли в результате ДТП в Татарстане

Шесть человек погибли в результате ДТП в Зеленодольском районе Татарстана.

Шесть человек погибли в результате ДТП в Зеленодольском районе Татарстана.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

«Шесть человек погибли в ДТП в Зеленодольском районе — прокуратура организовала проверку», — проинформировали в прокуратуре.

Отмечается, что ночью 24 июля в Зеленодольске водитель и пять пассажиров автомобиля «Шевроле Ланос» погибли в результате аварии.

Ранее четырёх человек доставили в больницу после столкновения грузовика с рейсовым автобусом у села Берёзово Кемеровской области. В салоне находилось 50 пассажиров.

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