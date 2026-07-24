Шесть человек погибли в результате ДТП в Татарстане

Шесть человек погибли в результате ДТП в Зеленодольском районе Татарстана.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.
«Шесть человек погибли в ДТП в Зеленодольском районе — прокуратура организовала проверку», — проинформировали в прокуратуре.
Отмечается, что ночью 24 июля в Зеленодольске водитель и пять пассажиров автомобиля «Шевроле Ланос» погибли в результате аварии.
Ранее четырёх человек доставили в больницу после столкновения грузовика с рейсовым автобусом у села Берёзово Кемеровской области. В салоне находилось 50 пассажиров.
Узнать больше по теме
Татарстан: один из крупнейших и наиболее развитых регионов России
Республика Татарстан — субъект Российской Федерации, расположенный в центре европейской части страны, в месте слияния Волги и Камы. Регион считается одним из ведущих экономических, научных и культурных центров России; также он известен развитой промышленностью, богатым историческим наследием, многонациональным населением и столицей — Казанью. Собрали все самое главное.Читать дальше