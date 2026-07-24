Сенат вновь отклонил попытку ограничить полномочия Трампа в Иране

Верхняя палата Конгресса США отклонила очередной законопроект, направленный на ограничение полномочий президента Дональда Трампа в вопросах проведения военных действий против Ирана, сообщает CBS News.
Инициатива, выдвинутая демократом Крисом Ван Холленом, собрала поддержку 47 членов сената, в то время как 49 высказались против.
В поддержку резолюции наряду с представителями Демократической партии выступила также республиканский сенатор Сьюзан Коллинз. В то же время демократ Джон Феттерман оказался единственным, кто проголосовал против данного предложения.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подверг критике внешнюю политику Соединенных Штатов, сравнив ее с поведением страуса.