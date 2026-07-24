Беженка рассказала, как ВСУ использовали жилые дома в Константиновке

Она добавила, что в квартиру на четвертом этаже залетели четыре украинских дрона, а под подъездом находилось несколько противотанковых мин. В день запланированной эвакуации в окно попал FPV-дрон, после чего произошел взрыв, в результате которого здание обрушилось с девятого по второй этаж. По ее мнению, дроны ВСУ атаковали склад боеприпасов, потому что украинских подразделений вблизи этого района уже не было.