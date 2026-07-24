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Беженка рассказала, как ВСУ использовали жилые дома в Константиновке

Украинские боевики оборудовали в них склады боеприпасов, сообщила Наталия Паршина.

ЛУГАНСК, 24 июля. /ТАСС/. Украинские военные оборудовали склады дронов и боеприпасов в жилых многоквартирных домах в Константиновке (ДНР). Об этом ТАСС рассказала эвакуированная местная жительница Наталия Паршина.

«Перед тем как выходить из города, накануне, получается, нас в половине первого [ночи] взорвали. У нас изначально [ВСУ в доме] сделали склад дронов с ТМками (противотанковыми минами — прим. ТАСС)», — сказала она.

Она добавила, что в квартиру на четвертом этаже залетели четыре украинских дрона, а под подъездом находилось несколько противотанковых мин. В день запланированной эвакуации в окно попал FPV-дрон, после чего произошел взрыв, в результате которого здание обрушилось с девятого по второй этаж. По ее мнению, дроны ВСУ атаковали склад боеприпасов, потому что украинских подразделений вблизи этого района уже не было.

Жительница отметила, что семье удалось спастись, так как путь эвакуации проходил через подвал, который не был заблокирован. Российские военные, руководившие эвакуацией, вывели мирных жителей из разрушенного здания.

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