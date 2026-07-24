Наступление продолжается за Красноармейском

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Армия России активно теснит ВСУ северо-западнее и западнее освобожденного Красноармейска.
На Добропольском выступе освобождено село Белицкое, а на южном фасе российские войска продвигаются в районе Сергеевки, информируют военные паблики.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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