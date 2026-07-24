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Kyodo: в Японии Национальное разведывательное управление начнет работу 31 июля

По данным агентства, его первым руководителем станет Кадзуя Хара, начальник Исследовательского бюро кабинета министров, разведывательной службы при правительстве.

ТОКИО, 24 июля. /ТАСС/. Национальное разведывательное управление (НРУ) Японии начнет работу 31 июля, его первым руководителем станет 59-летний Кадзуя Хара, нынешний начальник Исследовательского бюро кабинета министров, разведывательной службы при правительстве. В тот же день состоится первое заседание Национального совета по разведке во главе с премьер-министром Санаэ Такаити, сообщило информационное агентство Kyodo.

В совет войдут девять ведущих членов кабинета, включая его генерального секретаря, главу МИД, министров обороны, юстиции, финансов. Они будут принимать принципиальные решения в сфере разведки и контрразведки.

НРУ создается на базе Исследовательского бюро кабинета министров и пока с той же численностью — 730 сотрудников. Оно будет анализировать информацию, получаемую из источников и других ведомств, от ЦРУ США и с помощью спутниковой разведки. НРУ призвано координировать деятельность разведывательных и контрразведывательных подразделений, уже существующих в рамках МИД, Минобороны, полиции, министерства юстиции. Решение о создании этого органа и Национального совета по разведке было в мае утверждено парламентом Японии. НРУ станет первой в истории Японии единой централизованной разведслужбой.

Первый глава НРУ Кадзуо Хара — выходец из полиции, был руководителем его охранного подразделения. Он также работал в МИД, в том числе в посольствах Японии в России и США.

В течение лета, как сообщает Kyodo, при правительстве Японии начнет также работать совет экспертов. Ему будет поручено, в частности, разработать законодательство о контрразведывательной деятельности и о возможном введении в Японии статуса иностранных агентов.

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