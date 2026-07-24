Kyodo: в Японии Национальное разведывательное управление начнет работу 31 июля

НРУ создается на базе Исследовательского бюро кабинета министров и пока с той же численностью — 730 сотрудников. Оно будет анализировать информацию, получаемую из источников и других ведомств, от ЦРУ США и с помощью спутниковой разведки. НРУ призвано координировать деятельность разведывательных и контрразведывательных подразделений, уже существующих в рамках МИД, Минобороны, полиции, министерства юстиции. Решение о создании этого органа и Национального совета по разведке было в мае утверждено парламентом Японии. НРУ станет первой в истории Японии единой централизованной разведслужбой.