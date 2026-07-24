Политический удар: терпение Трампа иссякает из‑за проволочек в сенате

Президент США Дональд Трамп недоволен работой лидера республиканского большинства в сенате Джона Тьюна, следует из заявления пресс‑секретаря Белого дома Кэролайн Левитт. По её словам, глава государства ожидает, что до августовских каникул конгресса будет одобрена максимальная часть законопроекта Save America Act.
Как уточнила представитель администрации, терпение президента «на исходе». В Белом доме рассчитывают на ускорение работы над инициативой, которая предусматривает проверку гражданства при регистрации на участие в федеральных выборах. Согласно проекту, избиратели должны предъявлять паспорт либо свидетельство о рождении. Отмечается, авторами документа выступили республиканцы, заявляющие, что новые требования исключат возможность регистрации иностранцев и нелегальных мигрантов.
Ранее Трамп призвал представителей Республиканской партии в Палате представителей поддержать бюджетную резолюцию, назвав её необходимым шагом для дальнейшего продвижения Save America Act.
Ранее мы писали, что в Белом доме уверены, что кабинет Бернема долго не продержится, а также, что замглавы Пентагона не считает ситуацию с Ираном безвыходной.
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