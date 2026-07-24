Политический удар: терпение Трампа иссякает из‑за проволочек в сенате

Как уточнила представитель администрации, терпение президента «на исходе». В Белом доме рассчитывают на ускорение работы над инициативой, которая предусматривает проверку гражданства при регистрации на участие в федеральных выборах. Согласно проекту, избиратели должны предъявлять паспорт либо свидетельство о рождении. Отмечается, авторами документа выступили республиканцы, заявляющие, что новые требования исключат возможность регистрации иностранцев и нелегальных мигрантов.