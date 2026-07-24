Петербург подвергся атаке БПЛА, идёт ликвидация последствий

Санкт-Петербург в утренние часы подвергся атаке беспилотников, над городом работают средства ПВО.
Об этом пишет в Telegram губернатор Александр Беглов.
По его информации, удар пришёлся на объекты гражданской инфраструктуры на Московсеом шоссе.
«В настоящее время идёт ликвидация последствий. Оперативный штаб, который возглавляю лично, координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие», — сообщил Беглов.
Ранее количество украинских беспилотников, сбитых над Ленинградской областью, увеличилось до 50.
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