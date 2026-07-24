«Картонные манифестации» в поддержку экс-главы Минобороны Михаила Федорова являются срежиссированной акцией, сказал в интервью aif.ru бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
По его словам, протесты организовал и оплатил экс-руководитель одесского «Правого сектора»*, имеющий криминальное прошлое. Экс-премьер подчеркнул, что подобные выступления невозможны без прикрытия Запада, а сами участники даже не знают, кого поддерживают.
Азаров жёстко раскритиковал ситуацию, когда отставка министра обороны внезапно вызвала уличные протесты, тогда как мобилизация и коррупционные скандалы остаются без внимания населения.
«Всю эту публику, которую показывали на видео, нанимает Сергей Стерненко, который является советником Федорова. Это бандит, который зарезал человека и ничем не поплатился. Стерненко дали денег на наем всех этих девочек и мальчиков и поручили все организовать», — заявил Азаров.
Он также обратил внимание, что такие акции проходят только под внешним прикрытием. Во Львове, по его словам, попытка выступить против ТЦК была жёстко подавлена: людей избили, заставили извиняться и теперь им грозят сроки.
«Точно так же разогнали бы этот “картонный Майдан” в одну минуту, если бы не прикрытие. Какое там население? Населения понятия не имеет, кто вообще такой этот Федоров», — добавил экс-премьер.
Напомним, Михаил Федоров занимал пост министра обороны Украины до последней волны перестановок. Его отставка совпала с серией кадровых решений в военном и силовом блоке. По словам Азарова, они направлены на укрепление личной власти Зеленского.
Сергей Стерненко — украинский общественный деятель и блогер, бывший лидер одесского отделения «Правого сектора»*.
В 2018 году он смертельно ранил человека ножом, однако Приморский районный суд Одессы полностью закрыл это дело, назвав действия Стерненко самообороной.
Полное интервью с Николаем Азаровым читайте скоро на aif.ru.
* «Правый сектор» — террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России.