Это не шутки, забрали из маршрутки: на Украине зреет бунт из-за ТЦК

Практически каждый день на Украине антигероями новостных сводок становятся сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Перечислить все извращенные методы их работы уже невозможно. Они сбивают людей автомобилями, дерутся с женщинами, избивают стариков, пытают и убивают захваченных мужчин. Иногда в ход идут ножи, пистолеты, даже гранаты. Уклонисты могут лишиться водительских прав, банковские счета могут быть заморожены, а имущество — конфисковано.
Мужчины скрываются в селах, запираются в квартирах, уезжают из страны, зачастую рискуя жизнью. А их все упорнее ловят: в маршрутках, в квартирах, в магазинах. Граждане вынуждены выстраивать специальные маршруты, чтобы не попасть в руки ТЦК. Все популярнее становятся Telegram-каналы, где делятся местоположением представителей власти.
Это не шутки: ситуация накалена настолько, что «люди в штатском» перекрывают дорогу автобусам (или «бусикам») с мобилизованными и силой отбивают сограждан. Случился и первый бунт. Во Львове.
При этом перспектив окончания этого кошмара нет. Верховная рада проголосовала за продление всеобщей мобилизации с 2 августа на 90 дней.
На фоне разногласий в военном-политическом руководстве в отставку отправили сначала министра обороны Михаила Федорова. В частности, он обвинял в срыве реформы мобилизации главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. «Кому подчиняются ТЦК? Главкому и Генштабу», — указал Федоров.
Следом из-за протестов должности лишился и главком. Не прошло все бесследно и для Зеленского: экс-министр обороны опередил его в рейтинге доверия населения.
Суд Линча.
К сожалению, тотальная пропаганда и скрытность украинской власти не позволяют понять масштабы трагедии. Но тайну приоткрыл уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью YouTube-каналу издания «Новости Live». По его словам, украинское общество уже очень близко к бунту и события во Львове являются лишь «первым проявлением».
Лубинец подчеркнул, что, не видя должной реакции властей на нарушения ТЦК, «украинское общество сейчас превращается в суд Линча». «Эта ситуация должна нам всем показать, что на самом деле точка кипения в украинском обществе уже на грани», — добавил он. Со слов омбудсмена, он ежедневно получает обращения о нарушении прав граждан.
Омбудсмен указал, что процедуры при мобилизации соблюдаются лишь в 10% случаев и в этом году открыто более 30 уголовных производств против работников ТЦК. На ненависть к действиям ТЦК повлияла также «тотальная коррупция», добавил он.
Лубинец подчеркнул, что пока украинцев, негодных к службе по состоянию здоровья, отправляют на полигоны, другим — здоровым мужчинам — удается откупиться. «Есть даже ставки, сколько нужно заплатить в бусе (микроавтобусе ТЦК — прим. ТАСС). Ставка вдвое больше, когда уже в помещении ТЦК. Мне рассказывают про $10 тыс. из буса, и $20 тыс. — это из помещения ТЦК», — указал он.
Без телефонов и адвокатов.
Лубинец пожаловался, что сотрудники ТЦК, отбирая телефоны у схваченных мужчин, лишают их любой связи. Он рассказал о случае, когда мужчина вышел из дома, чтобы вынести мусор, и пропал. Обнаружить его удалось лишь через шесть дней на одном из полигонов. «Но даже там ему не дали возможности позвонить родным и близким», — заявил он.
Омбудсмен напомнил, что у задержанных нельзя забирать телефоны и мужчины могут отказаться от этого. «Но у человека все равно заберут телефон. И я точно знаю, что применят физическую силу», — заключил Лубинец.
Кроме того, удерживаемым не дают обратиться к адвокатам. По его данным, за 2025 год более 60 адвокатов пожаловались в офис омбудсмена, что их не пускают в помещения ТЦК. При этом большинство адвокатов — это женщины, так как «адвокаты-мужчины боятся ехать в ТЦК».
Он рассказал про случай, когда мобилизовали человека с документами об отсрочке. «Это был не адвокат. Но адвокаты четко понимают, что если есть случай (мобилизации — прим. ТАСС) человека с оформленной отсрочкой, что мешает мобилизовать адвоката?» — отметил омбудсмен.
«У нас есть случай. Женщина-адвокат в городе Харькове была не просто не допущена в помещения ТЦК — ей нанесли телесные повреждения, ей сломали ногу. Ей провели уже четыре операции, официально установлен и зафиксирован статус человека с инвалидность второй степени. Более того, человек обратился во все правоохранительные органы, прошло уже больше года. И нет юридической оценки действиям работника, даже не были допрошены работники ТЦК», — продолжил омбудсмен.
Тысячи слов.
По его словам, «помещения ТЦК превратились в места лишения свободы». Лубинец подчеркнул, что зачастую людей доставляют туда без юридических оснований. «На них (задержанных — прим. ТАСС) не составляют протоколы об административном задержании. В этом не принимают участия сотрудники правоохранительных органов», — указал он.
При этом Лубинец отметил, что военные не имеют права проверять документы, подтверждающие личность. «Они могут проверять военно-учетные документы после установления личности. Они не имеют права останавливать автомобили, устанавливать блокпосты, останавливать любого человека и без объяснений вытягивать человека из автомобиля», — добавил он.
На вопрос об избиениях и пытках Лубинец ответил, что сотрудники военкоматов «применяют достаточно часто физическую силу» и он только в 2026 году получил тысячи таких обращений. Также известно как минимум о четырех случаях, поделился омбудсмен, когда людей «просто убили в помещениях ТЦК». Это произошло в Киевской и Днепропетровской областях.
Лубинец напомнил о мужчине со сломанными ребрами, которого держали в ТЦК, а также о случае, когда другой мужчина умер на следующий день после мобилизации. По его словам, в ТЦК не только не сообщали семье о смерти более 10 дней, но и «пытались максимально быстро похоронить [его] без установления причины». При этом следы на теле свидетельствуют, что он «был под пытками».
Наиболее критической ситуацию с ТЦК Лубинец назвал в Закарпатье. Также проблемными оказались Одесский, Львовский и Днепропетровский регионы.
Также он рассказал, что наблюдал, как в спортивном зале, где находились 22 мужчины, было шесть тарелок на всех, один туалет, одна душевая с плесенью. «Это такой худший случай. Но история не единичная», — заключил он.
ВИЧ, гепатит, психические расстройства.
Отдельная часть разговора касалась ситуации с мобилизацией больных. «Очень часто я получаю обращения, в этом году также я получил тысячи обращений от граждан Украины, что, несмотря на явные признаки болезней, есть решение военно-врачебной комиссии (ВВК), что человек либо ограниченно годен, либо полностью годен. У нас очень большое число людей, которые мобилизованы, с ВИЧ-инфекцией, гепатитом В, гепатитом С», — заявил омбудсмен.
«Один из последних случаев: человек, имея официально подтвержденное заболевание ВИЧ четвертой стадии, гепатит В, гепатит С. Мы приезжаем на полигон, этот человек в наряде по кухне. Можете представить? Когда мы начали проверять медицинские документы, вывод ВВК: полностью годен. Это не единичные случаи. Это закрытие глаз на глобальные проблемы», — продолжил Лубинец.
Также он рассказал про случай человека с психическими расстройствами, у которого даже был опекун. «Человека задерживает ТЦК. Он проходит ВВК, признается полностью годным. Человека нашли мы на передовой с оружием в руках. Это вопрос времени, когда человек что-то совершит», — рассказал Лубинец. Он напомнил, что трагичный случай уже был: человек со схожим диагнозом, когда получил оружие, убил двух военных.
Не останавливает ТЦК и карликовость. Омбудсмен рассказал о мобилизованном низкорослом человеке с медицинским заключением о запрете поднимать тяжести. «Человек мобилизован, через два дня после нагрузок получает дополнительное медицинское расстройство, и человека официально повезли в больницу», — указал омбудсмен.
Возраст также оказывается не помехой для ТЦК — в Закарпатье мобилизовали 59-летнего мужчину. «Человек приехал на лечение. Представляете? Из поезда выходит человек с медицинскими документами. Его тут же встречают на перроне работники ТЦК. Человек передает медицинские документы, их посмотрели и выбросили. Человека мобилизовали», — рассказал Лубинец.
При этом, по его словам, несколько воинских частей отказались брать такого «новобранца». Тогда ТЦК приписали его в состав Закарпатского ТЦК и две недели пытались «продать» в какую-нибудь часть.
Бумажная армия.
Лубинец констатировал, что почти нет шансов обжаловать решение ВВК. При этом он указал на ошибочность мнения, что от подобной мобилизации есть польза. По его словам, люди, к которым применяются такие жесткие методы, «воевать не хотят априори»: «Человек понимает, что если с ним так обращаются в тылу, то что же будет на передовой?».
Все это приводит к массовому дезертирству, констатировал Лубинец. По его словам, «до линии фронта доходит очень мало военных, которые были мобилизованы». «То есть на бумаге армия становится все больше и больше, а количество реально воюющих людей уменьшается», — заключил он.
Часть ответов Лубинца касалась ротации войск на передовой. По его словам, зачастую людей не меняют гораздо дольше отведенных 60 дней. Он привел в пример рассказы военных, которые столкнулись с нехваткой еды и воды. Они были вынуждены пить из луж, а питаться мышами и крысами. В том числе и поэтому, отметил омбудсмен, военные предпочитают дезертировать: они не хотят снова оказаться в таком аду.
В горнило мобилизации попадают все, кто не может откупиться или скрыться. Гениальный ученый или инженер, музыкант или художник, усердный работяга или человек с заболеваниями. ТЦК нет дела, кого захватывать. Людей используют как пушечное мясо.
При этом важно напомнить экономические основы: главный капитал любой страны — не земли, не полезные ископаемые, не золотовалютные запасы. Самый ценный капитал — человеческий. Без него у государства нет будущего. Но откуда это знать юмористу, правда?
Александр Гонкур, Дарина Сурмеева.