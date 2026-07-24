Это не шутки, забрали из маршрутки: на Украине зреет бунт из-за ТЦК

Лубинец напомнил о мужчине со сломанными ребрами, которого держали в ТЦК, а также о случае, когда другой мужчина умер на следующий день после мобилизации. По его словам, в ТЦК не только не сообщали семье о смерти более 10 дней, но и «пытались максимально быстро похоронить [его] без установления причины». При этом следы на теле свидетельствуют, что он «был под пытками».