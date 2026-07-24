Химик Дорохов: прошлогодний солнцезащитный крем может быть опасен

«Органические фильтры постепенно разрушаются под действием света, кислорода и высокой температуры. Минеральные фильтры, такие как диоксид титана и оксид цинка, значительно устойчивее, однако защита зависит и от состояния всей эмульсии. При длительном хранении разрушаются эмульгаторы и стабилизаторы, из-за чего фильтры хуже распределяются по коже и уже не образуют равномерного защитного слоя», — предостерёг он.