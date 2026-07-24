Химик Дорохов: прошлогодний солнцезащитный крем может быть опасен

Способность солнцезащитного крема защищать кожу от ультрафиолета напрямую зависит от стабильности солнцезащитных фильтров и других компонентов состава. Эффективность средства, оставшегося с прошлого лета, может заметно снизиться, даже если внешний вид крема не изменился.
Как предупредил в беседе с RT кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов, в состав солнцезащитных средств входят органические и минеральные ультрафиолетовые фильтры.
«Органические фильтры постепенно разрушаются под действием света, кислорода и высокой температуры. Минеральные фильтры, такие как диоксид титана и оксид цинка, значительно устойчивее, однако защита зависит и от состояния всей эмульсии. При длительном хранении разрушаются эмульгаторы и стабилизаторы, из-за чего фильтры хуже распределяются по коже и уже не образуют равномерного защитного слоя», — предостерёг он.
Отмечается, что наибольшее влияние на срок службы солнцезащитного крема оказывают условия хранения.
«Летом кремы часто оставляют на пляже, в раскалённом автомобиле или под прямыми солнечными лучами. При высокой температуре ускоряется разрушение компонентов эмульсии, меняется её вязкость, возможно расслоение состава. После этого средство хуже распределяется по коже, а фактический уровень защиты от солнца уже не соответствует указанному производителем», — добавил специалист.
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Эксперт разъяснил, что дополнительный риск связан с использованием уже вскрытого флакона.
«При каждом открывании внутрь попадают воздух, влага, частицы песка, косметики и микроорганизмы с кожи. Консерванты постепенно теряют эффективность, поэтому производители указывают специальный срок использования после вскрытия упаковки. В первую очередь стоит обращать внимание на специальный значок в виде открытой баночки — он обозначает срок использования после вскрытия упаковки (шесть, 12 или 18 месяцев соответственно). Если указанный срок истёк, использовать средство не рекомендуется даже при действующем общем сроке годности», — заявил собеседник RT.
Поводами отказаться от использования являются расслоение крема, появление жидкости на поверхности, изменение цвета, запаха или консистенции, образование комков, перечислил он.
«Однако и отсутствие таких изменений не гарантирует сохранения защитных свойств, поскольку химическое разрушение ультрафиолетовых фильтров может происходить без заметных внешних признаков. Использование прошлогоднего солнцезащитного крема создаёт ложное ощущение защиты. Человек проводит на солнце столько же времени, рассчитывая на заявленный уровень защиты от солнца, но фактически получает более высокую дозу ультрафиолетового излучения», — отметил химик.
Это увеличивает риск солнечных ожогов, ускоряет фотостарение кожи и способствует накоплению повреждений клеток под действием ультрафиолета, заключил Дорохов.
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