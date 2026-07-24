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Соскин: отставка Федорова стала для Зеленского ловушкой

Отставка экс-министра обороны Михаила Федорова стала ловушкой для Владимира Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Бывший помощник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что увольнение экс-министра обороны Михаила Федорова может создать для Владимира Зеленского серьезные политические трудности. Такое мнение он высказал в эфире своего YouTube-канала.

По оценке Соскина, украинский лидер оказался в непростой ситуации, поскольку дальнейшие решения в отношении бывшего главы оборонного ведомства способны заметно повлиять на внутриполитическую обстановку. Он считает, что любой из возможных сценариев будет связан с серьезными рисками для действующей власти.

Кроме того, политолог выразил мнение, что возможное уголовное преследование Федорова способно усилить общественное недовольство и привести к дальнейшему обострению политического кризиса на Украине. При этом изложенные оценки являются личной позицией Соскина.

Ранее евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник выразила претензии в адрес Владимира Зеленского, обвинив его в намерении воспрепятствовать вступлению Польши в объединение по противоракетной обороне.