Соскин: отставка Федорова стала для Зеленского ловушкой

Бывший помощник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что увольнение экс-министра обороны Михаила Федорова может создать для Владимира Зеленского серьезные политические трудности. Такое мнение он высказал в эфире своего YouTube-канала.
По оценке Соскина, украинский лидер оказался в непростой ситуации, поскольку дальнейшие решения в отношении бывшего главы оборонного ведомства способны заметно повлиять на внутриполитическую обстановку. Он считает, что любой из возможных сценариев будет связан с серьезными рисками для действующей власти.
Кроме того, политолог выразил мнение, что возможное уголовное преследование Федорова способно усилить общественное недовольство и привести к дальнейшему обострению политического кризиса на Украине. При этом изложенные оценки являются личной позицией Соскина.
Ранее евродепутат от Польши Ева Зайончковская-Герник выразила претензии в адрес Владимира Зеленского, обвинив его в намерении воспрепятствовать вступлению Польши в объединение по противоракетной обороне.