Соскин: отставка Федорова стала для Зеленского ловушкой

По оценке Соскина, украинский лидер оказался в непростой ситуации, поскольку дальнейшие решения в отношении бывшего главы оборонного ведомства способны заметно повлиять на внутриполитическую обстановку. Он считает, что любой из возможных сценариев будет связан с серьезными рисками для действующей власти.