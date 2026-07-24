Политолог Проценко: назначение Драпатого говорит о безнаказанности в ВСУ

ЛУГАНСК, 24 июля. /ТАСС/. Назначение Михаила Драпатого главкомом ВСУ, учитывая его преступления против народа Донбасса, для украинских солдат показывает, что никакой ответственности за содеянное они не понесут. Такое мнение ТАСС выразил кандидат политических наук, доцент кафедры государственного управления Луганского государственного университета имени Владимира Даля, председатель отделения Российского общества политологов в ЛНР Александр Проценко.
Ранее Проценко сообщал ТАСС, что Драпатый является одним из зачинателей и вдохновителей бесчеловечной войны Киева против народа Донбасса, его руки давно по локоть в крови мирных жителей.
«Для Киева такой набор характеристик нового главкома, если отбросить политическую подоплеку и внутренние распри, — определенно плюс. Там давно уже специально продвигают по службе и осыпают привилегиями одиозных персонажей, чтобы показать солдатам ВСУ и обществу в целом: никакой ответственности за содеянное не будет, мы прикрываем всех, кто готов будет выполнять самые грязные приказы, не моргнув глазом. Они таким образом освобождают ВСУ от химеры, именуемой совестью», — сказал он.
14 июля Михаил Федоров был смещен с поста министра обороны Украины, в том числе из-за конфликта с главкомом ВСУ Александром Сырским. 16 июля в украинских городах начались акции протеста против отставки Федорова. Постепенно протестующие начали требовать не только вернуть Федорова, но и уволить главкома ВСУ Александра Сырского. На шестой день протестов Зеленский объявил об увольнении Сырского, а позднее — о назначении Драпатого.