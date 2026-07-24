Политолог Проценко: назначение Драпатого говорит о безнаказанности в ВСУ

«Для Киева такой набор характеристик нового главкома, если отбросить политическую подоплеку и внутренние распри, — определенно плюс. Там давно уже специально продвигают по службе и осыпают привилегиями одиозных персонажей, чтобы показать солдатам ВСУ и обществу в целом: никакой ответственности за содеянное не будет, мы прикрываем всех, кто готов будет выполнять самые грязные приказы, не моргнув глазом. Они таким образом освобождают ВСУ от химеры, именуемой совестью», — сказал он.