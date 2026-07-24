Кадзуя Хара возглавит новое разведуправление Японии

Новое управление создается на базе Исследовательского бюро кабинета министров и сохраняет его штат — 730 сотрудников. НРУ будет собирать и анализировать данные, поступающие из японских ведомств, от американского ЦРУ, а также со спутниковых систем наблюдения. Управление получит полномочия координировать деятельность всех разведывательных и контрразведывательных подразделений, которые уже действуют в структурах МИД, Минобороны, полиции и министерства юстиции. Таким образом, Токио впервые формирует единый центр принятия решений в сфере национальной безопасности.