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Кадзуя Хара возглавит новое разведуправление Японии

Национальное разведывательное управление Японии (НРУ) начнет работу 31 июля, информирует агентство Kyodo.

Национальное разведывательное управление Японии (НРУ) начнет работу 31 июля, информирует агентство Kyodo. Новый орган станет первой централизованной разведслужбой в истории страны. Его возглавит 59‑летний Кадзуя Хара — действующий руководитель Исследовательского бюро кабинета министров, которое до сих пор выполняло функции правительственной разведки.

Запуск НРУ сопровождается созданием Национального совета по разведке. Первое заседание пройдет в тот же день под председательством премьер‑министра Санаэ Такаити. В совет войдут девять ключевых членов кабинета: генеральный секретарь правительства, главы МИД, Минобороны, Минюста, Минфина и другие высокопоставленные министры. Им предстоит определять стратегию страны в сфере разведки и контрразведки, включая распределение полномочий между ведомствами и формирование единых стандартов работы.

Новое управление создается на базе Исследовательского бюро кабинета министров и сохраняет его штат — 730 сотрудников. НРУ будет собирать и анализировать данные, поступающие из японских ведомств, от американского ЦРУ, а также со спутниковых систем наблюдения. Управление получит полномочия координировать деятельность всех разведывательных и контрразведывательных подразделений, которые уже действуют в структурах МИД, Минобороны, полиции и министерства юстиции. Таким образом, Токио впервые формирует единый центр принятия решений в сфере национальной безопасности.

Решение о создании НРУ и Национального совета по разведке парламент Японии утвердил в мае. Это стало одним из крупнейших институциональных изменений в системе безопасности страны за последние десятилетия.

Кадзуя Хара, назначенный первым руководителем НРУ, имеет долгую карьеру в силовых структурах. Он начинал службу в полиции, руководил охранным подразделением, затем работал в МИД и занимал должности в посольствах Японии в России и США. Его опыт в дипломатии и безопасности рассматривается как ключевой для формирования новой разведструктуры.

Как отмечает Kyodo, летом при правительстве начнет работу отдельный совет экспертов. Ему поручат разработку законодательства о контрразведке, а также изучение вопроса о возможном введении в Японии статуса иностранных агентов — меры, которая может существенно изменить подход страны к защите внутренней безопасности.

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