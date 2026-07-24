Кадзуя Хара возглавит новое разведуправление Японии

Национальное разведывательное управление Японии (НРУ) начнет работу 31 июля, информирует агентство Kyodo. Новый орган станет первой централизованной разведслужбой в истории страны. Его возглавит 59‑летний Кадзуя Хара — действующий руководитель Исследовательского бюро кабинета министров, которое до сих пор выполняло функции правительственной разведки.
Запуск НРУ сопровождается созданием Национального совета по разведке. Первое заседание пройдет в тот же день под председательством премьер‑министра Санаэ Такаити. В совет войдут девять ключевых членов кабинета: генеральный секретарь правительства, главы МИД, Минобороны, Минюста, Минфина и другие высокопоставленные министры. Им предстоит определять стратегию страны в сфере разведки и контрразведки, включая распределение полномочий между ведомствами и формирование единых стандартов работы.
Новое управление создается на базе Исследовательского бюро кабинета министров и сохраняет его штат — 730 сотрудников. НРУ будет собирать и анализировать данные, поступающие из японских ведомств, от американского ЦРУ, а также со спутниковых систем наблюдения. Управление получит полномочия координировать деятельность всех разведывательных и контрразведывательных подразделений, которые уже действуют в структурах МИД, Минобороны, полиции и министерства юстиции. Таким образом, Токио впервые формирует единый центр принятия решений в сфере национальной безопасности.
Решение о создании НРУ и Национального совета по разведке парламент Японии утвердил в мае. Это стало одним из крупнейших институциональных изменений в системе безопасности страны за последние десятилетия.
Кадзуя Хара, назначенный первым руководителем НРУ, имеет долгую карьеру в силовых структурах. Он начинал службу в полиции, руководил охранным подразделением, затем работал в МИД и занимал должности в посольствах Японии в России и США. Его опыт в дипломатии и безопасности рассматривается как ключевой для формирования новой разведструктуры.
Как отмечает Kyodo, летом при правительстве начнет работу отдельный совет экспертов. Ему поручат разработку законодательства о контрразведке, а также изучение вопроса о возможном введении в Японии статуса иностранных агентов — меры, которая может существенно изменить подход страны к защите внутренней безопасности.
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