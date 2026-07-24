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Самые бедные кандидаты в депутаты Госдумы названы в Новосибирской области

Самый скромный доход претендента — меньше прожиточного минимума.

Источник: Om1 Новосибирск

Центральная избирательная комиссия России обнародовала сведения о доходах кандидатов в депутаты Государственной Думы девятого созыва от Новосибирской области. В декларациях представлены претенденты от «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Новых людей». Об этом пишет Сиб.фм.

Лидером антирейтинга по минимальному доходу стал Дмитрий Бабенко от «Новых людей». Действующий депутат Законодательного собрания региона задекларировал за 2025 год всего 59 771 рубль. На банковских счетах у него около 63 тысяч рублей. При этом политик владеет 100% долей в ООО «Трэш фо кэш», но в его декларации не значится ни одной квартиры или автомобиля.

На втором месте — представительница ЛДПР Полина Агапова. Её доход составил 280 117 рублей. Основными источниками средств стали зарплата в областном парламенте и Новосибирском государственном педагогическом университете, а также стипендия. В собственности у кандидата — доля в квартире (⅕ от 62,9 кв. м) и автомобиль Mazda 3 2008 года. На счетах Агаповой — около 11 тысяч рублей.

Замыкает тройку ещё один кандидат от «Новых людей» — Сергей Левшенков, заработавший 468 779 рублей. Несмотря на скромный доход, у него в собственности две квартиры площадью по 97,4 кв. м каждая и Mercedes-Benz E 200 2014 года. На счетах политика — примерно 126 тысяч рублей.

Четвёртую строчку заняла директор Новосибирской филармонии Анна Терешкова от ЛДПР. Её доход за отчётный период превысил 2,95 млн рублей. Примечательно, что в декларации не указано ни одного объекта недвижимости или транспортного средства, однако на десяти банковских счетах размещено около 425 тысяч рублей.

Пятым в списке оказался кандидат от КПРФ Роман Яковлев — действующий депутат Заксобрания, претендующий на переход в Госдуму. Он задекларировал 3 019 755 рублей. В его собственности — нежилое помещение 13,8 кв. м и Nissan Cefiro 2003 года, а на счетах всего около 70 тысяч рублей.

Самым состоятельным кандидатом от региона оказался предприниматель из ЛДПР Борис Захаров с доходом 311,6 миллиона рублей.

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