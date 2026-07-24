Самые бедные кандидаты в депутаты Госдумы названы в Новосибирской области

Лидером антирейтинга по минимальному доходу стал Дмитрий Бабенко от «Новых людей». Действующий депутат Законодательного собрания региона задекларировал за 2025 год всего 59 771 рубль. На банковских счетах у него около 63 тысяч рублей. При этом политик владеет 100% долей в ООО «Трэш фо кэш», но в его декларации не значится ни одной квартиры или автомобиля.