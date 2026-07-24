Замглавы МИД Алимов обсудил с Лантратовой реакцию ООН на преступления ВСУ

«Особый акцент сделан на важности углубления взаимодействия и наращивания совместных усилий для обеспечения адекватной и своевременной реакции руководства Секретариата ООН и профильных механизмов Всемирной организации на преступления ВСУ», — говорится в сообщении МИД.