Замглавы МИД Алимов обсудил с Лантратовой реакцию ООН на преступления ВСУ

Замминистра иностранных дел России Александр Алимов и уполномоченный по правам человека Яна Лантратова по итогам встречи собираются наращивать усилия для обеспечения своевременной реакции ООН на преступления украинских боевиков.
Об этом заявили представители МИД России.
«Особый акцент сделан на важности углубления взаимодействия и наращивания совместных усилий для обеспечения адекватной и своевременной реакции руководства Секретариата ООН и профильных механизмов Всемирной организации на преступления ВСУ», — говорится в сообщении МИД.
Ранее Лантратова обратилась в ООН из-за новой волны атак ВСУ на регионы России.
Лантратова обратится в ООН и МККК по ситуации в Дружновке в ДНР.
Уполномоченный по правам человека России отметила, что международные правозащитные организации впервые за долгое время стали направлять ответы, в которых признают факты преступлений Киева против мирного населения.