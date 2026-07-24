ЕС включил Шереметьево и еще три аэропорта России в 21-й пакет санкций

В санкционные списки внесены четыре структуры, имеющие отношение к трансграничной платежной сети A7. Совет ЕС заявил о связях этой системы с расчетами в интересах России, в том числе с операциями в Африке. Помимо этого, гражданам России расширили запрет на владение и управление компаниями, которые предоставляют услуги, связанные с криптоактивами в Евросоюзе.