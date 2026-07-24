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Ученый рассказал, как собирать лекарственные растения для личной аптечки

Цветов: при сборе лекарственных растений нельзя вырывать их с корнями.

Источник: © РИА Новости

МУРМАНСК, 24 июл — РИА Новости. Любой человек может собирать и заготавливать лекарственные растения для личных нужд, однако следует соблюдать ряд правил, чтобы не навредить природе, например, не вырывать экземпляры с корнями и не трогать те, что занесены в Красную книгу, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией медицинских и биологических технологий в научном центре медико-биологических исследований адаптации человека в Арктике ФИЦ КНЦ РАН Никита Цветов.

Многим растениям в народе принято приписывать чудодейственные свойства, однако некоторые действительно являются лекарственными и могут принести пользу при правильном сборе и заготовке, отметил эксперт.

«Насчет продления жизни и различных “чудесных” свойств говорить, конечно, сложно. Но у нас растут некоторые лекарственные растения: например, брусника и черника, которые мы исследуем, являются лекарственными растениями. Родиола розовая — мощный иммуностимулятор, адаптоген, улучшает выносливость, когнитивные функции. Только надо помнить, что родиола занесена в Красную Книгу и собирать ее в дикой природе нельзя», — рассказал Цветов.

При этом ученый отметил — для личных нужд каждый человек может собирать и заготавливать растения. Но тут нужно учитывать несколько нюансов: бережно относится к окружающей среде и не выкашивать целые поляны подчистую, нужно давать возможность природе восстановиться.

«Надземные части следует собирать аккуратно, не повреждая корневую систему растений, ведь некоторые растения достаточно легко по неосторожности “выдрать с корнем”. Очень важно обращать внимание на то, где собирать: это запрещено делать в особо охраняемых природных территориях (ООПТ), не следует собирать растения вблизи дорог и заводов», — сказал кандидат наук.

Кроме того, Цветов отметил, что следует уточнить заранее, не находится ли растение, которое планируется собрать, в Красной книге. Так, например, можно собрать лист брусники, но выкапывать краснокнижную родиолу розовую нельзя.

«Что касается извлечения полезных веществ, конечно, лабораторные методы часто превосходят по эффективности обычные домашние. Мы в нашей лаборатории занимаемся увеличением эффективности извлечения, применением различных методов экстракции», — пояснил ученый Кольского научного центра РАН.

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