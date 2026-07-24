Ученый рассказал, как собирать лекарственные растения для личной аптечки

МУРМАНСК, 24 июл — РИА Новости. Любой человек может собирать и заготавливать лекарственные растения для личных нужд, однако следует соблюдать ряд правил, чтобы не навредить природе, например, не вырывать экземпляры с корнями и не трогать те, что занесены в Красную книгу, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией медицинских и биологических технологий в научном центре медико-биологических исследований адаптации человека в Арктике ФИЦ КНЦ РАН Никита Цветов.