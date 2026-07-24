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Николай Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Магаданской области

Председатель Морской коллегии РФ обсудил с Сергеем Носовым вопросы модернизации морских портов региона, обновления флота судоходных компаний и рыбодобывающих предприятий.

МАГАДАН, 24 июля. /ТАСС/. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Магаданскую область провел рабочую встречу с губернатором региона Сергеем Носовым.

На встрече обсуждались вопросы модернизации морских портов региона, обновления флота судоходных компаний и рыбодобывающих предприятий, а также социально-экономического развития прибрежных населенных пунктов. Также затрагивалась тематика обязательного удаления затонувшего имущества в соответствии с кодексом торгового мореплавания РФ.

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