Николай Патрушев провел рабочую встречу с губернатором Магаданской области

МАГАДАН, 24 июля. /ТАСС/. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в рамках рабочей поездки в Магаданскую область провел рабочую встречу с губернатором региона Сергеем Носовым.
На встрече обсуждались вопросы модернизации морских портов региона, обновления флота судоходных компаний и рыбодобывающих предприятий, а также социально-экономического развития прибрежных населенных пунктов. Также затрагивалась тематика обязательного удаления затонувшего имущества в соответствии с кодексом торгового мореплавания РФ.
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